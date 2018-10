Am Dienstag fand der Spatenstich für den Bildungscampus in St. Michael ob Bleiburg statt. Blaskapelle und Musikschule werden integriert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Dienstag wurde der Spatenstich für den neuen Bildungscampus in St. Michael ob Bleiburg gesetzt © KK/Schule

Rund vier Millionen Euro wird der neue Bildungs-campus in St. Michael ob Bleiburg kosten. Ein Jahr – bis zum Wiesenmarkt 2019 – wird gebaut. Gestern wurde der Spatenstich für die Bauarbeiten gesetzt. Die Schule wird durch einen Neubau erweitert. Dieser wird während der Schulzeit errichtet, die Sanierung des Altbestandes erfolgt dann in den Sommerferien. Neben der Sanierungsnotwendigkeit war der Platzmangel der Hauptgrund für die Investition. Bürgermeister Hermann Srienz dazu: „Wir brauchen mehr Räumlichkeiten für die schulische Nachmittagsbetreuung. Die Nachfrage ist sehr groß. In den meisten Familien ist es so, dass beide Eltern arbeiten beziehungsweise arbeiten müssen.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.