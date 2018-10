In sieben Völkermarkter Gemeinden gibt es EU-Gemeinderäte. Sie versorgen die Bürger mit EU-relevanten Informationen.

© Fotolia/Grecaud Paul

Das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres und die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich haben 2010 die Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“ ins Leben gerufen. Das Ziel: In möglichst vielen Kommunen Bürgermeister und Gemeindevertreter als EU-Gemeinderäte zu gewinnen.