Unternehmerfamilie Kollitsch mit der Verleihungsurkunde der Stadt und Ehrengästen © KK/Sneditz

Am 6. Oktober feierte Bernadette Kollitsch ihren Sechziger. Darüber hinaus wurde auch das 30-jährige Bestehen des Transportunternehmens Karl Kollitsch mit vielen Freunden, Geschäftspartnern und Ehrengästen am Firmengelände in Völkermarkt gefeiert. Im Zuge der Feierlichkeiten wurde der Unternehmerfamilie das Stadtwappen von Völkermarkt verliehen. Unter den zahlreichen Gratulanten fanden sich auch Landesrat Martin Gruber, Nationalrätin Angelika Kuss-Bergner, Bürgermeister Valentin Blaschitz, Vizebürgermeister Markus Lakounigg, die Stadträte Andreas Sneditz und Edeltraud Gomernik-Besser sowie die Unternehmer Herbert Ottitsch und Werner Kruschitz.