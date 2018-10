In Völkermarkt eröffnet am Freitag um 14 Uhr die Kärntner Sparkasse nach monatelangem Umbau. Auch die Raiffeisenbank eröffnete eine neue Filiale, in der Nachbarregion Celje.

Das Sparkassen-Team in Völkermarkt mit Teamleiter Kevin Müller (links). © Sparkasse/Walter FRITZ

Neun Monate lang wurde die Kärntner Sparkasse am Herzog-Bernhard-Platz in Völkermarkt einer General-Renovierung unterzogen. Währenddessen gab es ein Ausweichlokal im ehemaligen Libro. Heute um 14 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt. Zwei Millionen Euro wurden investiert. „Wir wachsen in Völkermarkt extrem schnell, allein seit dem letzten Jahr haben sich 800 Neukunden für uns entschieden. Wir investieren in der Region kräftig in neue Filialen. Das ist auch ein Bekenntnis zur persönlichen Finanzberatung vor Ort“, sagt Kevin Müller, Teamleiter der Sparkasse im Jauntal.

Für weiteren Ausbau vorgesorgt

Im Zuge der Renovierung wurde die Bank im Stil der 50er- Jahre gestaltet. Der zweite Stock wurde ausgebaut, ein Lift und eine Photovoltaikanlage installiert. „Wenn die Sparkasse in Völkermarkt weiterhin so stark wächst, kann das Dachgeschoß ausgebaut oder der Dachstuhl um einen weiteren Stock angehoben werden“, heißt es. 14 Mitarbeiter sind in Völkermarkt tätig. 4000 Kunden haben dort ihre Bankkonten. Der Schalter ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr geöffnet. Termine können zwischen 7 und 19 Uhr vereinbart werden.

Neue Filiale in Celje

Die „Raiffeisen Futura“, ein Tochterunternehmen der Raiffeisenbank Eberndorf, eröffnete kürzlich eine neue Geschäftsstelle in Celje. Bereits vor 20 Jahren begann die Bank mit Beratungstägigkeiten in Slowenien. Standorte gibt es auch noch in Ljubljana, Maribor und Slovenj Gradec. „Die Wirtschaft in Slowenien wächst stärker als in Österreich. Celje hat neben der Landeshauptstadt Ljubljana das größte Entwicklungspotenzial“, so Johann Prodrečnik, Direktor der Raiffeisen Futura. Die neue Raiffeisen-Filiale in Celje Foto © Raiffeisen

