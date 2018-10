Mit Simon Phillips und Bill Evans (Zen Amadeus) startet die Kulturinitiative Bleiburg in den Herbst. Diesmal können sich besonders Jazzfans freuen. Kabarettist Herbert Steinböck sagt am 8. November "Ätsch".

Bill Evans und Simon Phillips sind mit ihrem neuen Projekt "Zen Amadeus" in Bleiburg © KK/KIB

Seit der Gründung 1983 hat die Kulturinitiative Bleiburg (KIB) 901 Veranstaltungen in der Kulturstadt auf die Beine gestellt. Über 168.000 Besucher kamen. Damit zählt die KIB zu den erfolgreichsten Kulturinitiativen Österreichs. In Bleiburg haben dank der KIB eine Vielzahl an Weltstars die Bühne betreten – etwa Sun Ra, Egberto Gismonti, Pharoah Sanders, John Scofield, das Art Ensemble of Chicago mit Don Moye und Joseph Jarman, Charles Lloyd und kürzlich Peter Erskine.

