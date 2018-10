Eberndorf Shisha-Lounge eröffnete über Disco in Kohldorf

Der Völkermarkter Mijat Topalovic will eine Location für die Jugendlichen in Völkermarkt anbieten. In der "Compton Lounge" werden Shishas "serviert".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mijat Topalovic führt die neue „Compton Lounge“ © KK/Betreiber

Nachdem Thomas und Martin Merlitsch sich aus zeitlichen Gründen vom „B82“ getrennt haben, haben sie mit dem Lavamünder Manuel Gramschek einen Nachfolger für den Club in Kohldorf an der Seeberg Bundesstraße gefunden. Mitte September öffnete dieser das Lokal unter dem Namen „Eluxx Club“ neu. „Unser Ziel ist es, dass wir regelmäßig Künstler in unseren Club holen“, sagt Gramschek, der sich in der Mallorca-Szene umschaut, wo gerade Winterpause ist. Vor Kurzem ist die deutsche Moderatorin und DJane Micaela Schäfer aufgetreten. Morgen findet im Club eine „Hip Hop & R’n’B Night“ statt.

Shisha-Lounge über Disco

Im Obergeschoß des Clubs hat vor wenigen Tagen die „Compton Lounge“ eröffnet, in der Shishas geraucht werden können. Der 19-jährige Völkermarkter Mijat Topalovic führt sie: „Shisha-Bars sind voll angesagt. Ich habe 15 Tabaksorten, auch die Tabaklinien der Rapband ,187 Strassenbande‘ und von ,KC Rebel‘.“ Eine Shisha kostet 12 Euro. Angeboten werden auch Snacks, Mozzarella Sticks, Nachos und Toasts. Zu hören bekommen Gäste Deutschen Rap, US Hip Hop und Balkan Musik. „Die Lounge soll ein Treffpunkt für Jugendliche im Bezirk sein, damit nicht alle nach Klagenfurt fahren“, sagt er.

Zu den Lokalen Lokal. „Compton Lounge“ im ersten Stock des Clubs „Eluxx“ in Kohldorf 29.

Öffnungszeiten. Lounge: Montag bis Donnerstag, 15 - 24, Freitag und Samstag, 12 - 21 Uhr. Club: Freitag, Samstag, 21 - 4 Uhr.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.