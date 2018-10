Kleine Zeitung +

Kühnsdorf Güterverladung: Geplagte Bahnanrainer können jetzt aufatmen

Gespräch zwischen Anrainern, IGP Jauntal, Wirtschaftskammer, Gemeinde und ÖBB am Mittwoch in Kühnsdorf brachte Lösung für Betroffene. Zufahrt wird asphaltiert und Ladeverbot in der Nacht.