Die Jugendgruppe des Roten Kreuzes im Bezirk gewann schon zahlreiche Landesbewerbe. Am Sonntag kann man sich informieren.

Mitglieder der Völkermarkter Jugendgruppe nehmen an zahlreichen Wettbewerben teil © ROTES KREUZ

In der größten Not sind sie immer zur Stelle. Die Rede ist von den Mitarbeitern des Roten Kreuzes. Wie viele Blaulichtorganisationen ist auch diese Organisation abhängig vom Engagement Freiwilliger. Die Bereitschaft zu helfen, wird meist schon in der Jugendzeit verankert.

