Dienstagvormittag brach in einer Werkstatt in Mittertrixen plötzlich ein Feuer aus. Drei Feuerwehren mussten ausrücken, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand.

© Klz/Koscher

Am Dienstag gegen 10.45 Uhr brach in der Zwischendecke eines Werkstättengebäudes in Mittertrixen ein Brand aus. Dabei wurde teilweise die Zwischendecke zerstört und auch die Werkstätte mit den Maschinen wurde durch Rauch und Ruß stark verschmutzt.