Nach langer schwerer Krankheit ist Friedrich (Fric) Kumer im 82. Lebensjahr verstorben. Das Begräbnis ist am Mittwoch, den 17. Oktober.

© Markus Traussnig

Ökonomierat Friedrich (Fric) Kumer, der Ehrenbürger der Stadtgemeinde Bleiburg, ehemalige Vizebürgermeister, Jagdfreund und Begründer des Kulturni dom Bleiburg/Pliberk sowie jahrzehntelanger Obmann der Jagdgemeinschaft Moos/Blato ist am Samstagabend im 82. Lebensjahr nach langer Krankheit im Klinikum Klagenfurt verstorben. Für sein völkerverbindendes Wirken wurde der Landwirt vulgo Črčej vielfach im Alpen-Adria-Raum ausgezeichnet. Er erhielt das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten, den Joško-Tischler-Preis und die Medaille für ehrenvolles Wirken der Republik Slowenien. Seine größte Sorge galt der Weitergabe der slowenischen Sprache in Kärnten, die politische Unabhängigkeit der slowenischen Volksgruppe und ein friedliches Miteinander der beiden Volksgruppen. Legendär waren seine „diplomatischen Jagden“, wozu er Vertreter aus Kärnten, Slowenien und Italien einlud. Der fünffache Familienvater und sechsfache Großvater war 58 Jahre lang mit seiner Frau Anna verheiratet.

Das Begräbnis findet morgen um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael ob Bleiburg statt. Ab 10 Uhr persönliche Verabschiedung, Beten heute, 18 Uhr, in der Aufbahrungshalle in Bleiburg.