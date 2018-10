Facebook

Mit einer Scheibtruhe fuhren die Diebe mehrmals über den Acker (Symbolfoto) © APA/Fohringer

Ein ungewöhnliches "Fluchtfahrzeug" nutzten Diebe am Wochenende in Griffen im Bezirk Völkermarkt: In einer Scheibtruhe radelten sie ihr Diebesgut davon. Bemerkt wurde der Diebstahl, der zwischen 12. und 15. Oktober verübt wurde, am Montag. Doch die Spuren, die die Täter im angrenzenden Acker hinterlassen hatten, waren noch erkennbar.