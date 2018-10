Politik Intern Für SPÖ ist Steinacher ein "Hochrisikopolitiker"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

SPÖ kritisiert FPÖ in Völkermarkt © Sujetbild/Zechner

Der Fraktionsführer der SPÖ Völkermarkt, Peter Wedenig, kritisiert FPÖ-Stadtrat Hans Steinacher scharf für seine Hetze gegen einen Schüler, der bei der 10. Oktoberfeier in Völkermarkt eine Rede hielt. „Zum wiederholten Male beweist der FPÖ-Stadtrat, dass er als öffentlicher Repräsentant für die Stadtgemeinde zum Hochrisikopolitiker mutiert. Mit dieser unglaublichen persönlichen Verunglimpfung des Schülers verlässt Steinacher den Boden des politischen Anstandes“, nimmt Wedenig Stellung und rät dem Stadtrat zu überdenken, ob sein Geschichtsbild dem Jahr 2018 entspricht. „Wir als sozialdemokratische Fraktion distanzieren uns vehement gegen diese Art von Politik. Durch solche unqualifizierten Verunglimpfungen wird nicht nur der Jugend, sondern auch dem Image der Stadt Völkermarkt ein großer Schaden zugefügt. Ein Politiker, der die Hetze in den Vordergrund stellt, ist für alle nicht tragbar. Gerade in einer Zeit, wo der Dialog im Vordergrund stehen und sich die Stadt modern entwickeln soll“, fährt Wedenig fort und fordert, dass sich auch die FPÖ von Steinacher distanziert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.