St. Michael ob Bleiburg"Cikl Cakl" - Viel mehr als "nur" ein Kasperltheater

Von 17. bis 21. Oktober findet in St. Michael ob Bleiburg wieder das Figurentheaterfestival „Cikl Cakl“ mit neun Vorstellungen statt.

Stellen Sie sich vor, sie wachen morgens ohne Nase auf und treffen diese dann zufällig in der Stadt wieder. Das passiert in der „Commedia der Nase“ © PRIVAT/CIKL CAKL

"Krawutzi Kaputzi! Seid ihr alle da?“ – wer kann sich nicht an diese Sätze erinnern? Wer war in seinem Leben nie in einem Kasperltheater oder hat eines im Fernsehen gesehen?

