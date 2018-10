Facebook

Zwei der 14 Modells, die Christine Wultsch für ihre Ausstellung „Egalität“ zu Stars gemacht hat © Privat/Wultsch

"Egalität“ ist der Name der Ausstellung von Christine Wultsch, die am Samstag in Klagenfurt zu sehen sein wird. Die 55-jährige St. Veiterin fotografierte 14 Männer und Frauen im Alter zwischen 25 und 60 Jahren. Allesamt sind sie Klienten der Tagesstätte Völkermarkt des Kärntner Hilfswerks. Allesamt sind sie Menschen mit Behinderungen und genau darum soll es in der Ausstellung aber nicht gehen. „Ich wollte die Behinderung in den Hintergrund rücken und die Schönheit der Menschen nach vorne holen. Sie sollten wie Stars abgelichtet werden“, sagt die gebürtige Steirerin.

