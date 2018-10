Mahlzeit! Völkermarkter Pizzeria weit vorne im Falstaff-Ranking

Die Pizzeria "Don Carlo" aus Völkermarkt ist die zweitbeliebteste Pizzeria in ganz Kärnten. Das Ranking bestimmten "Falstaff"-Leser durch ein Online-Voting.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Calogero Calabro mit seiner Frau Gertraud © Erich Varh

Der Falstaff (österreichisches Wein- und Gourmetjournal) kürt jedes Jahr die besten Pizzerien im Land. In Kärnten hat es die Völkermarkter Pizzeria „Don Carlo“ auf den zweiten Platz geschafft. „Letztes Jahr waren wir die Nummer 1, wir zeigen uns aber kämpferisch und möchten uns nächstes Jahr wieder den Platz zurückholen“, schmunzelte Calogero Calabro, der seit über 25 Jahren mit seiner Frau Gertraud die Pizzeria am Herzog-Bernhard-Platz führt. Als "fairer Sportsmann" versprach er aber, dass der heurige Firmenausflug in die Sieger-Pizzeria, der Pizzeria Francobello ins Rosental geht.

Auf die Frage, ob seine Pizzen eine geheime Zutat haben, die sie so besonders macht, hat Calogero die passende Antwort: „ Ja, gibt es, aber das bleibt auch geheim“. Bei den Bestellungen seien die Pizzen unbestrittten die Nummer 1. "Man merkt aber, dass die Gäste zurzeit vermehrt unsere Pasta- und Fischgerichte ausprobieren", sagt Calabro.

Auf alle Fälle sind die Familie Calabro und ihre Mitarbeitern sehr stolz über die Auszeichnung, insgesamt wählten 613 Gäste die Pizzeria auf Platz 2 in Kärnten. „Wir möchten uns bei allen Gästen und Freunden für die Unterstützung bedanken“, freute sich Getraud Calabro über die Benachrichtigung.