Männer aufgepasst In Völkermarkt gibt es nun einen Barbershop

Am heutigen Montag eröffnete die aus Ruden stammende Friseurin Simone Krobath einen Barbershop in Völkermarkt. Im "BartWerk" werden nur Männer frisiert.

Simone Krobath in ihrem Barber Shop "BartWerk" in Völkermarkt © Daniela Grössing

Vier Jahre lang war Simone Krobath aus Ruden im Barbershop Glaser in Klagenfurt tätig. Nun hat sich die 31-Jährige selbstständig gemacht und am Herzog-Bernhard-Platz 3 in Völkermarkt einen Friseurladen für Männer aufgemacht. Der Barbershop wurde auf den Namen "BartWerk" getauft.

"Ich habe mir einen sehr großen Kundenstock aufgebaut. Viele davon sind aus Völkermarkt und extra nach Klagenfurt gefahren. Daher habe ich mich dazu entschieden, hier ein eigenes Geschäft aufzumachen. Ich liebe meinen Beruf", sagt Krobath. Sie ist auf Barttrimmen und auf Haarschnitte für Männer spezialisiert. "Nachdem ich vier Jahre lang in einem Barbershop gearbeitet habe, kommt für mich nichts anderes mehr in Frage. Männer sind viel unkomplizierter", sagt Krobath, die lange beim DM in Völkermarkt als Friseurin tätig war.

Termine können online unter www.bartwerk.com ausgemacht werden. Ein Haarschnitt kostet 31 Euro, das Barttrimmen 20 Euro. Angeboten werden auch Pakete, wie das "Vater & Sohn"-Paket. Der Barbershop ist am Montag und Dienstag von 8.30 bis 18 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 12 Uhr und am Freitag von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet. Am Herzog-Bernhard-Platz 3 befindet sich der neue Barbershop Foto © Daniela Grössing

