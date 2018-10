20 Gebäcksorten stellt Gerd Strieder am Biohof Tomic her. Neu ist das Leinsamenbrot. Wir haben uns in der Backstube umgeschaut.

Wir haben Gerd Strieder in seiner Backstube besucht © Josef Emhofer

Der Biohof Tomic von Johannes und David Tomic in Buchbrunn bei Eberndorf wird für seine regionalen Köstlichkeiten geschätzt. Besonders beliebt sind Bio-Produkte aus der hofeigenen Backstube, das Getreide hierzu kommt vom eigenen Acker, wird in der hofeigenen Mühle frisch vermahlen und vom Bäcker Gerd Strieder verarbeitet. Er bäckt 20 Sorten. Neu ist das Leinsamenbrot. Das Brot ist im Hofladen und von Mittwoch bis Freitag am Markt in der Lidmansygasse in Klagenfurt erhältlich. Zudem im Bioladen Völkermarkt, auf der Griffenrast und im EUCO Völkermarkt. Bestellungen sind auch per WhatsApp-Nachricht unter 0664/349 21 06 möglich. Für den Blog koestlich.kleinezeitung.at zeigt Strieder, wie man ein Nusskipferl zubereitet und verrät auch das Rezept. Foto © Josef Emhofer