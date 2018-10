Das Repica-Fest geht am Sonntag auf dem Dorfplatz von St. Michael ob Bleiburg in die zweite Runde. Brauchtum, Musik und zahlreiche Erdäpfelspezialitäten sind zu erleben.

Der Duft von Erdäpfelspeisen zieht durch den ganzen Ort. Das Schöne am Repica-Fest ist, dass alle mitmachen und viele Ideen einbringen © PRIVAT

Die unscheinbare Knolle wird zum Star. Die Erdäpfel, im Jauntaler Dialekt Repica genannt, ist schon immer eng mit der Region verbunden. Im Vorjahr wurde der Repica erstmals ein eigenes Fest in Sankt Michael/Šmihel gewidmet, das wegen des großen Erfolges heuer am 7. Oktober in die zweite Runde geht. Es ist gleichzeitig auch ein Dank für die gute Ernte.