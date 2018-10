Facebook

Die neuen Fahrzeiten für den ÖBB-Postbus stoßen bei vielen Schülern und Eltern auf Kritik © APN/SCHOPF

In in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt herrscht Aufregung um das neue Lavanttaler Verkehrskonzept. Rund 60 Schüler des Bundesschulzentrums in Wolfsberg müssen mit großen Wartezeiten zurechtkommen. Der zuständige Landesrat und Mobilitätsreferent Ulrich Zafoschnig lädt kommende Woche zu einem runden Tisch.