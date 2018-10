Facebook

Alexander Jesse mit seinen Kindern und frischer Bettwäsche auf dem Weg mit dem E-Lastenrad ins zweite Gästehaus © Privat

Beim Europäischen Radgipfel in Salzburg wurden nachhaltige Maßnahmen, durch die CO2 eingespart werden konnte, ausgezeichnet. Eine Auszeichnung konnte auch Peter Plaimer vom Verein Regionalentwicklung Südkärnten entgegennehmen. Der Verein hat mit Unterstützung von "klimaaktiv" das erste E-Lastenrad, namens "i-ah" in Völkermarkt angeschafft. "Es steht fürs Umdenken in der städtischen Mobilität. Die jährliche CO2-Einsparung beträgt 1,37 Tonnen", wird die Auszeichnung begründet. "Im Sommer ist das Lastenrad am Klopeiner See eingesetzt worden. Gästehäuser mit mehreren Standorten haben so unter anderem Wäsche von einem Haus ins andere gebracht", sagt Plaimer. Das Lastenrad kann aber ganzjährig und kostenlos im Mobilitätsbüro ausgeliehen werden. Info: (0 42 32) 21 71. Plaimer mit Klima-Sektionschef Jürgen Schneider Foto © KK/Franz Neumayr