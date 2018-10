Brautpaare Für zwei Bienenliebhaber ging es in den Hafen der Ehe

Facebook

Christian Osou und Mirijam Oitz heirateten © Privat

Kennengelernt haben sich die Rosentalerin Mirijam Oitzl (27) und Christian Osou (26) aus Schreckendorf in St. Kanzian an der Universität Klagenfurt. Beide haben auf Lehramt studiert. Bereits beim ersten Date flogen die Funken. Mirijam und Christian sind sehr naturverbunden und teilen auch die Liebe für die Biene. Osou ist Bezirks-Obmann der Imker und in der Landwirtschaftskammer für Bienenzucht zuständig. Als jüngster Wanderlehrer für Bienenzucht durfte er mit 22 Jahren bereits Imker aus- und fortbilden. Die eigene Imkerei führt das frisch vermählte Paar nun gemeinsam.

Geheiratet wurde standesamtlich am 15. August in Feistritz im Rosental und am 29. September kirchlich in der Wallfahrtskirche in Maria Rain. Das Paar lebt in Klagenfurt, wo Mirijam in der Posojilnica Bank als Bankangestellte tätig ist. Derzeit verbringt das Liebespaar die Flitterwochen. Zuerst am Gardasee und dann geht es weiter auf die schöne Insel Korsika.

