Ferdinand Skuk bei einem Besuch am Bleiburger Wiesenmarkt © Markus Traussnig

Der bekannte Jauntaler Krimiautor Ferdinand Skuk ist am Donnerstag nach langer schwerer Krankheit in Wien gestorben. Der gebürtige Traundorfer stand im 81. Lebensjahr. Nach einer harten Jugend, die er als Knecht in der Landwirtschaft verbrachte, wurde Skuk zum Bundesheer einberufen. Dort wurde er Kanzleiunteroffizier und Luftattaché in Moskau. Später arbeitete der Kärntner Slowene, der die deutsche Sprache erst in der Volksschule erlernte, in Wien als Buchhalter in der Privatwirtschaft. In der Pension begann mit dem Schreiben. Im Hermagoras-Verlag gab er vier Romane mit brisanten Bezügen zur Geschichte Kärntens heraus. Seine Kärnten-Krimis („Heimatverräter“, „Die Kopfjäger“, „Der Heimat treu“) hat er bei vielen Lesungen vorgestellt. Ferdinand Skuk, der in Wien begraben wird, hinterlässt seine Ehefrau und einen Sohn.