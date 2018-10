Kleine Zeitung +

Völkermarkt, Villach Forstarbeiter von Baumstamm getroffen und schwer verletzt

Zwei Forstunfälle ereigneten sich am Donnerstag in Kärnten: In Bad Eisenkappel wurde ein 58-Jähriger schwer verletzt. In Finkenstein kippte ein 65-Jähriger mit einem Traktor um.