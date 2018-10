Facebook

Von links: Fritz Poppmeier, Alois Huber, Veronika Sadjak, Manfred Pertl, Stanislaus Maček, Gerhard Drexel und Paul Bacher © SPAR/MEDIAART

Einmal im Jahr kürt das Unternehmen Spar intern die besten Kaufleute in Österreich. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an die Zadruga-Filiale aus Bleiburg/Pliberk mit Geschäftsleiter Stanislaus Maček und seiner Stellvertreterin Veronika Sadjak. „Wir sind sehr stolz, dass unser Einsatz für die Nahversorgung auf diese Weise gewürdigt wird. Das spornt uns noch mehr an. Die Auszeichnung gebührt aber auch allen Mitarbeitenden, die sich täglich mit vollem Einsatz um die Kunden bemühen“, sind Sadjak und Maček stolz.