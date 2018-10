Die Orgel der Kirche St. Kollmann bei Griffen wurde generalsaniert. Die Kosten liegen bei rund 30.000 Euro. Beim Festgottesdienst am Sonntag wird sie gesegnet.

Orgelbaumeister Simon Kolar (Mitte) und Ferdinand Riepl (rechts) mit einem Mitarbeiter bei der Orgelrestaurierung © KK/PRIVAT

In der Kirche St. Kollmann bei Griffen, die erstmals 1196 urkundlich erwähnt wurde, ertönt bald die barocke Orgel im neuen Klang. „Die Orgel wurde Ende des 18. oder Anfang des frühen 19. Jahrhunderts erbaut“, sagt Wolfgang Benedikt, Vorsitzender der Orgelkommission der katholischen Kirche Kärntens. Der Zustand sei miserabel gewesen. „Sie war nicht funktionstüchtig und nicht winddicht. Metallpfeifen waren teils in sehr schlechtem Zustand. Teils waren falsche Pfeifen eingebaut oder es fehlten welche“, so Benedikt weiter.