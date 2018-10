Facebook

© APA/ROLAND SCHLAGER

Am Mittwoch fuhr ein 21-jähriger Mann aus Völkermarkt mit seinem Auto auf der Rudener Straße in Richtung Völkermarkt. Auf Höhe St. Jakob dürfte er einen vor ihm fahrenden Traktor übersehen haben und prallte in den an angehängten Kreiselschwader.