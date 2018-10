Ruden Der Bildungscampus in Ruden wurde eröffnet

Facebook

Am Mittwoch wurde feierlich das neue Bildungszentrum in Ruden eröffnet © Rosina Katz-Logar

Das Bildungszentrum mit der Volksschule und dem Kindergarten unter einem Dach ist die beste Investition in die Zukunft unserer Gemeinde“, sagte Bürgermeister Rudolf Skorjanz bei der Eröffnung des Bildungszenrums in Ruden. Durch den großen Turnsaal hätte die Gemeinde einen Veranstaltungsraum gewonnen. „Die verbindliche Vorgabe war, dass wir die Volksschule Untermitterdorf schließen“, sagte er. Geplant wurden der Zubau und die Generalsanierung des Gebäudes durch den aus Ruden stammenden Architekten Gerald Werkl, nachdem er den ausgeschriebenen Architektenwettbewerb gewonnen hatte. „Am Ende ist ein helles, offenes und barrierefreies Haus entstanden, das den neuen Lern- und Spielformen genug Platz bietet“, sagte Werkl. Bemerkenswert seien der gemeinsame Haupteingang für die Volksschul- und Kindergartenkinder, die beiden Gruppenräume des Kindergartens mit direktem Zugang zu den Spielflächen im Freien und die komplett sanierten Räume der Volksschule. Von links: Bürgermeister Rudolf Skorjanz, Direktorin Andrea Kravanja, Landeshauptmann Peter Kaiser und der ehemalige Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger Foto © Rosina Katz-Logar Das alte und das neue Schulgebäude wurden mit einem hellen Foyer verbunden. Das Schulgebäude aus dem Jahre 1978 ist auch thermisch und technisch saniert worden. Landeshauptmann Peter Kaiser erinnerte an die tränenreiche Schließung der Volksschule Untermitterdorf im Jahr 2015, betonte aber, dass „ein gemeinsames bauliches und pädagogisches Dach sowie die Nutzung der Infrastruktur eine kluge Entscheidung ist“. Die Schule unter der Leitung von Andrea Kravanja besuchen 71 Schüler, die von 15 Lehrern in fünf Klassen unterrichtet werden. Den Hilfswerk-Kindergarten besuchen 32 Kinder. Ruden: Neues Bildungszentrum

Zahlen und Fakten 3,04 Millionen Euro wurden in das Bildungszentrum in Ruden investiert.

103 Kinder besuchen das Bildungszentrum. 71 gehen in die Volksschule, 32 in den Kindergarten.





1848 erste Schule in Ruden

Das erste Schulhaus wurde in Ruden bereits 1848 auf dem Grundstück neben der Kirche, wo jetzt die Leichenhalle untergebracht ist, erbaut. In der Schulchronik ist zu lesen, dass damals 120 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Umkreis der Schule mit bis zu eineinhalb Stunden Gehzeit gewohnt hätten. In der Kriegszeit waren in der Schule ungarische und englische Soldaten einquartiert, die das gesamte Inventar vernichteten. Mit 205 Schülern erreichte die Schule 1934 ihre Höchstzahl.