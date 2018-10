Ein Arbeiter aus Ungarn verletzte sich bei Arbeiten in einer Firma in Ruden schwer. Der Mann geriet mit Finger unter ein Stahlprofil.

Ein 43-jähriger Arbeiter wurde in das UKH mit Verletzungen am Finger eingeliefert © Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Am Mittwoch gegen 8 Uhr verletzte sich ein 43-jähriger Arbeiter aus Ungarn in einer Firma in Ruden. Der Mann lagerte gerade Stahlprofile ein. Als die Krankette verrutschte, fiel ein Stahlprofil aus der Kette.