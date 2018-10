Das Museum am Peršmanhof hat am Samstag bis ein Uhr nachts geöffnet. Die „Lange Nacht der Museen“ bietet breites Programm.

© Zdravko Haderlap

Am Samstag ist es wieder so weit: In ganz Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland findet die „Lange Nacht der Museen“ statt. Insgesamt 700 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen laden von 18 bis 1 Uhr früh zu einer kulturellen Entdeckungsreise ein und bieten ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. In Kärnten beteiligen sich 76 Museen und Galerien an der „Langen Nacht“. Auch das Museum am Peršmanhof in Leppen/Lepena bei Bad Eisenkappel/Železna Kapla hat an diesem Tag nicht nur zu den üblichen Zeiten von 10 bis 17 Uhr geöffnet, sondern ist darüber hinaus gleich danach von 18 bis 1 Uhr erneut zugänglich. Am Peršmanhof hat sich ein dunkles Kapitel der Kärntner Geschichte abgespielt.

Der Bauernhof der Familie Sadovnik war ab 1942 ein wichtiger Stützpunkt der Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus. Kurz vor Kriegsende, am 25. April 1945, verübten Angehörige des SS-Polizeiregiments 33 ein unbeschreibliches Massaker. Elf Menschen, alles Angehörige der Familien Sadovnik und Kogoj, wurden erschossen. Zu den Opfern zählten vier Erwachsene und sieben Kinder. Vier Kinder überlebten, drei davon mit schweren Verletzungen. Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude wurden niedergebrannt. Gegen die Beteiligten des SS-Polizeiregiments 33 kam es trotz Ermittlungen nie zu einem ordentlichen Justizverfahren. Am Peršmanhof wird an ein schreckliches Massaker erinnert Foto © Kleine Zeitung

1965 wurde am ehemaligen Wohnhaus vom Verband der Kärntner Partisanen eine Gedenktafel angebracht. 1982 initiierte der Verband an diesem Ort des Grauens ein kleines Museum, das sich der Geschichte von Widerstand und Verfolgung widmet. 2012 wurde das Haus zu einem modernen Museum neu umgestaltet und ausgebaut.

Utopien der Kunst

Das Museum am Bach in Ruden ist ein spezieller Ort der Kunst und ihrer Utopien. Bei der „Langen Nacht der Museen“ kann man hier in eine außergewöhnliche Welt des Kitsches eintauchen. Man kann auch Kitsch von zu Hause mitbringen. Geöffnet ist das Haus ab 18 Uhr.

So war es unter Tag

Natürlich kann man in alle Geschichtsecken des Museums im Lavanthaus seine Nase stecken. Im Mittelpunkt steht aber die Schau über den Kohlebergbau im Tal. Geöffnet ab 18 Uhr. Zuerst Spurensuche für Kinder, dann Führungen und Vorführung über Mineralien.

Lesung und Musik

Kindgerecht geht es in der Galerie II in St. Andrä um 18 Uhr mit einer Fackel-Märchenwanderung mit Heide Bolt los. Ab 20.30 Uhr liest die Schauspielerin Andrea Schramek aus dem Werk von Christine Lavant. Ramona Kasheer singt, Edgar Unterkirchner spielt.

Weitere Termine Völkermarkt. Die Galerie im Turm zeigt Arbeiten von Andrea Cervenka-Buschbeck und Curt Edmund Cervenka. Die Künstlerin stellt plastische Objekte aus, die mit ungewöhnlichen Materialien wie Alteisen oder Schwemmholz gefertigt wurden. Bildschöpfungen von Curt Edmund Cervenkar unden die Schau ab. Am Samstag ist die Galerie von 18 bis 1 Uhr geöffnet.

Klagenfurt. Rudi Benétik ist dem Publikum in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg bestens durch seine regelmäßigen Ausstellungen bekannt. Bei der „Langen Nacht der Museen“ sind seine Werke in der Galerie Magnet im Klagenfurter Palais Fugger zu sehen, und zwar ab 18 Uhr. Benétik zeigt Collagen und Skulpturen.

