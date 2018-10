Facebook

Das Gemeindeamt in Gallizien ist in die Jahre gekommen und bedarf einer Sanierung © Julia Wernig

Im Rahmen eines Vortrages über Ortskernbelebungsprozesse wurde ich auf dieses Thema aufmerksam. Vor zwei Jahren haben wir uns beim Land Kärnten um eine Förderung beworben, im Frühjahr erhielten wir die Zusage. Seit Juli läuft das Projekt nun“, führt Hannes Mak, Bürgermeister der Gemeinde Gallizien, aus. Mit der „Zukunftswerkstatt Gallizien 2030“ blickt man auch gleich ganz weit nach vorne. Am Herzen liegt Mak die Einbeziehung der Bürger. „Wir haben Fragenbögen an alle Haushalte ausgeschickt und 25 Prozent an Rückmeldungen bekommen“, freut sich das Gemeindeoberhaupt über das Interesse. Vorerst ging es darum, Vorschläge zu sammeln. Ende September wurden die Wünsche der Bürger im Rahmen einer Präsentation vorgestellt. Ab sofort wird in drei Arbeitsgruppen an einer möglichen Realisierung gebastelt. Der erste Arbeitskreis zum Thema Wirtschaft kam am vergangenen Dienstag zusammen, weitere Termine sind noch bis Mitte Dezember anberaumt.

„Einige Ideen waren recht utopisch, aber es war sehr lustig, darüber zu diskutieren“, sagt Mak und fügt hinzu: „Anderes hingegen war sehr konkret. Viele Menschen in der Gemeinde wünschen sich eine Tankstelle. Angedacht ist darüber hinaus, im Gemeindezentrum, das ja sanierungsbedürftig ist, einen Kultursaal einzurichten.“

Ich wünsche mir, dass wir unsere Wirtschaftsbetriebe erhalten und vielleicht sogar etwas ausbauen können. Hannes Mak, Bürgermeister

"Die Gemeinschaft wiederbeleben"

Es gibt nicht nur Sport-, sondern auch Gesangsvereine und Dorfgemeinschaften und das Bedürfnis der Menschen, die Gemeinschaft wiederzubeleben, ist durchaus gegeben. Mak bleibt beim Blick in Richtung 2030 aber durchaus auf dem Boden der Tatsachen. „Es werden sich vermutlich keine großen Betriebe ansiedeln, aber es wäre schon ein Erfolg, wenn kleinere Wirtschaftsbetriebe wie Installateur oder Elektriker etwas ausbauen könnten“, sagt er. Die Fühler ausstrecken möchte man in Gallizien darüber hinaus in Richtung Zuwanderung. Noch zählt man nicht zum Speckgürtel von Klagenfurt wie Grafenstein oder Maria Saal. „Aber wir bieten eine wirklich schöne Gegend und eine gute Lage. Von hier sind es nach Klagenfurt, Völkermarkt oder Ferlach jeweils nur rund 20 Kilometer“, sagt Mak. Luft nach oben gibt es auch noch im Tourismus, auch wenn der Wildensteiner Wasserfall aus Ausflugsziel sehr begehrt ist. „Wir arbeiten mit dem Geopark Karawanken zusammen“, erklärt der Bürgermeister. Auch die Kooperation mit den umliegenden Gemeinden funktioniert gut. So hat man etwa mit Grafenstein das Go-Mobil ins Leben gerufen.

Auf einen Blick 1761 Einwohner zählt die Gemeinde Gallizien. Die Bevölkerungsentwicklung von 2001 bis 2018 zeigt – wie in vielen ländlichen Gemeinden – einen leichten Rückgang. 2001 gab es in Gallizien noch 1825 Einwohner. Der Rückgang liegt bei 3,5 Prozent.

