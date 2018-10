In der Nacht auf Dienstag hat es erstmals auf 1400 Meter auf der Petzen geschneit. Am Berg laufen bereits die Vorbereitungen für die Skisaison.

Die Petzen ist bereits "angezuckert" © Petzen/Webcam

Die Petzen, der Hausberg der Unterkärntner, bekam in der Nacht auf Dienstag einen Besuch vom Winter abgestattet. Bis auf 1400 Meter Seehöhe sieht man Schnee. Zwar nur wenig, aber immerhin ein klarer Vorbote für den Winter. Zwölf Mitarbeiter sind derzeit auf der Petzen beschäftigt, um die Skisaison vorzubereiten. Stollen-, Sessellift und die Gondelkabinen erhalten gerade eine Revision. Zumindest unter der Woche: Denn an den Wochenenden ist der Betrieb nach wie vor geöffnet. Bis zum 28. können Radfahrer und Wanderer den Herbst auf der Petzen genießen. Und die zieht es zu hunderten auf den Berg. „Der Besuch ist natürlich wetterabhängig, aber am vergangenen Wochenende waren zwischen 200 und 300 Radfahrer und um die 500 Wanderer auf der Petzen“, freut sich Geschäftsführer Hubert Ramskogler. So schaut es am heutigen Dienstag auf der Petzen aus Foto © Webcam/Petzen

Ab Dezember wird Skisaison eröffnet

Nach einer kurzen Pause soll die Skisaison am 1. Dezember beginnen. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit. „Sobald es kalt genug ist, beginnen wir mit dem Beschneien. Wir brauchen zumindest minus 3 Grad. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir die Kälteperioden nützen müssen, denn diese werden kürzer“, sagt Ramskogler.

Achtung! Zum Vormerken für alle Liebhaber des Christkindlmarktes auf der Petzen, auch dieser beginnt am 1. Dezember.

