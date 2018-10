Mit einem Oktoberfest hat der Bauernmarkt in Gösselsdorf am vergangenen Wochenende den Abschluss der Saison gefeiert. Man schmiedet aber bereits Pläne für das nächste Jahr.

Auch Margret Pohl schloss für heuer ihren Stand © Rosina Katz-Logar

Mit einem „Oktoberfest auf Kärntner Art“ feierte der Bauernmarkt in Gösselsdorf am vergangenen Wochenende seinen diesjährigen Saisonabschluss. Die vielen Köstlichkeiten, unter ihnen Bratwurst mit Brezerl und Geselchtes mit Kraut, lockten zahlreiche Besucher, darunter auch Eberndorfs Bürgermeister Gottfried Wedenig, an. Für das nächste Jahr überlegen sich die Anbieter eine Attraktivitätssteigerung. Unter anderem wird ein Besucherpass, mit dem man an Verlosungen teilnehmen kann, diskutiert.