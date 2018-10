Facebook

Eine Bauernhof-Schatzkiste gab es für die Volksschule Diex © KK

Die Gemeinde Diex kaufte für die Volksschule Diex eine Bauernhof-Schatzkiste, in welcher pädagogisch aufbereitetes Unterrichtsmaterial über die Landwirtschaft eingepackt ist. Damit soll es der Schule erleichtert werden, landwirtschaftliche Themen altersgemäß in den Unterricht zu integrieren. Die Schülerinnen und Schüler können anhand der Kiste spielerisch erfahren, wie das Leben auf dem Bauernhof aussieht, welche Aufgaben eine Bäuerin oder ein Bauer verrichtet und woher unsere Lebensmittel stammen. Die Schatzkiste beinhaltet Bücher, aber auch verschiedene Lernspiele. Ziel ist es, dass sich die Kinder mit den Materialien kreativ mit dem Thema „Landwirtschaft“ auseinandersetzen. Gefertigt wird die Kiste in einer Behindertenwerkstätte.