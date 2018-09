Laut Gutachten ist Gefahr bei Rosaliengrotte größer als angenommen. Dennoch will die Gemeinde die Sanierung in Angriff nehmen. Im Herbst und Winter widmet man sich der Planung. Die Sanierung soll im Frühling beginnen.

Ein Bild aus besseren Tagen. Dem Wasser am Fuß der Grotte wird Heilkraft nachgesagt © Katz-Logar

Bernard Sadovnik, Bürgermeister der Gemeinde Globasnitz, ist die Sorge beim Telefongespräch anzuhören. „Wenn ich an die Rosaliengrotte denke, bekomme ich fast ein Magengeschwür. Aber sie liegt mit halt besonders am Herzen und wir möchten als Gemeinde auf jeden Fall eine Sanierung anstreben“, sagt er.

Der Anlass, der dem Gemeindechef auch so manche schlaflose Nacht beschert, liegt rund vier Jahre zurück. 2014 musste der Weg zur Rosaliengrotte auf dem geschichtsträchtigen Hemmaberg nach einem Steinschlag gesperrt werden. Man bemühte sich zwar um einen eingeschränkten Zugang zu einer Quelle, die aus dem Berg sprudelt und deren Wasser Heilkraft nachgesagt wird. Die beliebte Grotte mit der Pestheiligen Rosalia ist seitdem für Besucher ein absolutes Tabu.

