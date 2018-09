Facebook

Der Skaterplatz in Völkermarkt. Seine Zukunft ist ungewiss © KK/Gemeinde

"In den letzten Tagen und Wochen wurden Beschwerden von besorgten Eltern an uns herangetragen. Jugendliche benützen den Skaterplatz um dort legale aber vor allem illegale Suchtmittel zu konsumieren“, berichtete Stadtrat Hans Steinacher (FPÖ) bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Völkermarkt. Es seien Spritzutensilien sowie Reste von Joints von den Elternteilen aufgefunden und entsorgt worden.

Nun soll dem Drogenkonsum ein Riegel mit einem großen Symbolcharakter vorgeschoben werden. „Der Skaterplatz soll ohne unnötigen Aufschub gesperrt werden und die vorhandenen Geräte sowie Sitzgelegenheiten abgebaut werden“, so die Forderung des Dringlichkeitsantrages. „In weiterer Folge soll über die Wintermonate im zuständigen Ausschuss darüber diskutiert werden, wo eine neue Örtlichkeit für den Skaterplatz gefunden werden kann“, sagte Steinacher weiter.

„Eine Schließung des Skaterplatzes löst das Problem nicht, sondern verlagert es nur“, ergriff Gemeinderat Stefan Grauf-Sixt (Grüne) das Wort. Ähnlich sah das auch das SPÖ-Lager. „Wir müssen das generelle Drogenproblem in den Griff bekommen“, sagte Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender Peter Wedenig. Ohne Zweifel sei ein großer Handlungsbedarf da. Unter den bisherigen Drogentoten in diesem Jahr waren allein vier aus dem Bezirk.

„Um der aktuellen Situation entgegenzuwirken“ würden laut Bürgermeister Valentin Blaschitz (SPÖ) bereits Gesprächsrunden zwischen Günther Kazianka, dem Präventionsbeauftragten der Polizei, und diversen Vereinen stattfinden. „Jeder Drogentote ist einer zuviel“, so Blaschitz. Zudem sei die Lage des Skaterplatzes ohne Frage aufgrund eines Lärmschutzwalles nicht gut kontrollierbar. „Eine nächtliche Polizeikontrolle ist nur bedingt möglich. Die Betroffenen sehen die Lichter schon von Weitemund strömen dann wie Sternspritzer in alle Richtungen“, so Steinacher.

Die ÖVP-Fraktion gab durch Nationalratsabgeordnete Angelika Kuss-Bergner eines zu bedenken: „Wir sollten das Skaten nicht mit Drogenkonsum gleichsetzen. Wenn wir die Geräte abbauen, ist der Sport nicht mehr ausführbar.“

Der Antrag der FPÖ wird in der Stadtratsitzung am 9. Oktober besprochen werden. Polizeiliche Vertreter sind dazu ebenfalls engeladen worden. "Wir werden versuchen, eine vernünftige Gesamtlösung zu finden", so Blaschitz.