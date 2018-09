Die Kulturwoche/Kulturni teden des Landes in Neuhaus ist Höhepunkt des 60-Jahr-Jubiläums der Gemeinde. Am Freitag findet die Eröffnung statt. Das Programm, das bis Montag dauert, ist vielfältig und anspruchsvoll.

Neuhaus lädt zur Kulturwoche © Budai

Für heuer hat sich das Volksgruppenbüro des Amtes der Kärntner Landesregierung für ihre Kulturwoche/Kulturni teden die Gemeinde Neuhaus ausgewählt. Mit ein Grund dürfte wohl auch das Jubiläum der Gemeinde gewesen sein, die vor 60 Jahren aus den Gemeinden Schwabegg und Leifling heraus gegründet wurde.

„Mit der Abhaltung der Kulturwoche in Neuhaus werden die langjährigen Bemühungen, zweisprachige Vielfalt aktiv zu leben, gewürdigt“, so Bürgermeister Gerhard Visotschnig im Programmfolder. Landeshauptmann Peter Kaiser, der am Freitag um 19.30 Uhr die Veranstaltungsreihe, die bis Montag dauert, eröffnen wird: „Die Kulturwoche macht insbesondere großes Engagement, Miteinander, Freundschaft und Offenheit sichtbar.“ Er wird die Festansprache halten, Grußworte sprechen werden Visotschnig, Lenart Katz vom Kulturverein KPD Drava und Jani Oswald vom Slowenischen Kulturverband als Mitveranstalter. Beim Festkonzert mitwirken werden das Oktet Suha, der Heimatklang Bach, die Pevska instrumentalna skupina Žvabek, das Quartett OisterniX, die Tamburizzagruppe Tamika und das Bläserquartett der Schlosskapelle Neuhaus.

Kulturtage Neuhaus Freitag, 28. 9., 18 Uhr: Präsentation der Keramiktafeln der Schüler mit den zweisprachigen Ortsnamen, Projekt mit dem Künstler Albert Mesner; 19.30 Uhr: Eröffnung der Kulturwoche und Konzert – unter anderen mit Oktet Suha und Heimatklang Bach.

Samstag, 29. 9., 10 Uhr. Lebensräume. GrenzErfahrungen. Kulturhistorische Wanderung Schloss Leifling nach Libeliče (Voranmeldung unter 04356/2043-10, Gemeinde). 16 Uhr: Ausklang Schloss Leifling mit „Jazz&Hadn.Ajda“ (Tonč Feinig und Stefan Thaler).

Sonntag, 30. 9, 10 Uhr: Erntedankgottesdienst Pfarrkirche Schwabegg; 14.30 Uhr: Vernissage „Kunst & Mode“ (Ana Grilc und Tamina Katz) und Kulturprogramm (KPD Drava); 17.30 Uhr: Theaterstück „Rotkäppchen/Rdeča kapica“ (Puppentheater Lutke Suha).

Montag, 1. 10, 9 und 11 Uhr:

„Rotkäppchen/Rdeča kapica“ für Volksschulen und Kindergärten in Neuhaus, Lavamünd und Libeliče.

20 Uhr: „Shiva/Šiva“ – Lieder von der Arbeit. Multimediakonzert des Frauenchores SPD Rož, Kulturni dom Pliberk/Bleiburg.

Hubert Budai Redakteur Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg

Visotschnig ist stolz auf die vielen Kulturträger der Gemeinde und die Schule, die am Freitag um 18 Uhr im Vorfeld der feierlichen Eröffnung in der Volksschule Neuhaus ihr Kunstprojekt für die Kulturwoche mit Albert Mesner präsentieren wird. In einem Workshop mit dem Künstler haben die Schüler alle 16 Orte der Gemeinde auf gebrannten Keramiktafeln mit Bild und zweisprachigen Ortsnamen gestaltet. Pfarrer Michael Golavčnik wird die Tafeln segnen.Eine kulturhistorische Wanderung mit Zdravko Haderlap in der ehemaligen Gemeinde Leifling (Lebensräume.GrenzErfahrungen.) wird am Samstag geboten. Vom Schloss Leifling geht es um 10 Uhr in den slowenischen Nachbarort Libeliče – mit musikalisch-künstlerischer Begleitung von Andrej Ofak und Borut Mori sowie dem Jagdhornbläserduo Johannes Glawischnig und Kathrin Kurej. (Teilnehmerzahl begrenzt, Voranmeldung beim Gemeindeamt, Mitnahme Reisedokument erforderlich).