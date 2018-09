Bereits zum fünften Mal lädt der Verein Kulturglashaus zur „Oper im Glashaus“ in die Erlebnisgärtnerei Sattler. Premiere ist am Freitag. Auf dem Programm steht diesmal die berühmte Verdi-Oper "La Traviata".

Diesmal steht das Ensemble OperaVia im Glashaus Sattler mit „La Traviata“ auf der Bühne © KK/Veranstalter

Dieser Tage hat sich die Erlebnisgärtnerei Sattler in Pörtschach bei Völkermarkt wieder zur Opernbühne gewandelt. Bereits zum fünften Mal lädt der Verein Kulturglashaus – erstmals im neuen Kulturglashaus – zur „Oper im Glashaus“. Diesmal steht die Oper „La Traviata“ des italienischen Komponisten der Romantik, Guiseppe Verdi, auf dem Programm. Aufgeführt vom Ensemble OperaVia unter der Regie von Dominik Am Zehnhoff-Söns und Dirigent Josep Miguel Mindán Seuba sowie dem Kärntner Opernchor unter Lukas Joham. Für die Aufführungen am Freitag und Sonntag (jeweils um 19 Uhr) gibt es noch Restkarten in der Erlebnisgärtnerei Sattler. Die Karten (nur mehr Kategorie 3) kosten 36 Euro.

Opernabende Oper im Glashaus, Premiere 28. 9., zweite Vorstellung 30. 9., jeweils 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). Erlebnisgärtnerei Sattler, Pörtschach 6 (nahe Autobahnauffahrt Völkermarkt West).

Weiters wird am 1. 10. im Glashaus die Kinderoper „Querbeet“ aufgeführt. Termine: 10 und 11.15 Uhr.

Das Kulturglashaus sei eine Initiative, entstanden aus dem Gedanken heraus, durch Implementierung von Kunst im gärtnerischen Ambiente eine nachhaltige Aufwertung der kulturellen Szene im Raum Völkermarkt zu schaffen, sagen die Veranstalter. Der Erfolg gibt ihnen recht.