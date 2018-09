Facebook

Harald Kogelnik, Volker Bidmon, Kaiser, Prelesnik, Gruber, Gemeindevorstand Markus Korotaj, Konsul Milan Predan (von links) bei der Öffnungsfeier © LPD KÄRNTEN/JUST

Aufatmen bei den Pendlern zwischen Slowenien und Kärnten: Der Paulitschsattel, Grenzübergang zwischen den beiden Ländern in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla Bela, wird in diesem Winter befahrbar sein. Die offizielle Öffnung erfolgte gestern in Anwesenheit von Landeshauptmann Peter Kaiser, Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber und Katarina Prelesnik, Bürgermeisterin der slowenischen Gemeinde Solčava. Zeitgleich wurde im Bereich des Grenzübergangs die neue, viersprachige „Willkommen in Kärnten“-Tafel montiert.

„Wenn es einen sichtbaren Erfolg des Gemeinsamen Komitees Kärnten-Slowenien gibt, dann ist das die Entwicklung hier am Paulitschsattel. Diese Verbindung ist ein Symbol für das stetige Zusammenwachsen der Regionen Europas“, betonte Kaiser. Er bedankte sich bei der Straßenmeisterei und sieht die Öffnung als positives Signal für eine gute Zukunft.

Öffnung habe große Bedeutung

Von einem „kleinen, Völker verbindenden Projekt“ sprach Gruber. Vor allem für die Pendler auf beiden Seiten sei die ganzjährige Verkehrsfreigabe eine Erleichterung. Sein Dank gebühre den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Bad Eisenkappel, die sich künftig auch im Winter um die Strecke kümmern werden. Prelesnik bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Eisenkappel-Vellach. Die Öffnung des Paulitschsattels habe für ihre Gemeinde große Bedeutung.

Auch eine viersprachige Willkommenstafel wurde aufgestellt Foto © (c) LPD/Peter Just

Ermöglicht wurde die Winteröffnung des Paulitschsattels durch eine Initiative im wiederbelebten Gemeinsamen Komitee Kärnten-Slowenien. Nach dem erfolgreichen Probebetrieb im Winter 2017/18, der durch einen Windwurf enorm erschwert wurde, stand nun der permanenten Öffnung nichts mehr im Wege.

