Raimund Kolenik öffnet am 1. Oktober die Pforten zu seiner Ordination in Eberndorf © KK/PRIVAT

Sein Name ist derzeit in vieler Munde und die Neugier ist groß: Am 1. Oktober öffnet Raimund Kolenik die Pforten für seine Ordination in Eberndorf. Damit übernimmt der Arzt die Kassenstelle von Kurt Panzer, der vor wenigen Wochen in den Ruhestand getreten ist.

