Das Bildungshaus Sodalitas in Tainach baut Schwerpunkt zum Thema Altern und Angebot für pflegende Angehörige aus. Heute Vortrag und morgen Seminarauftakt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pflege und Betreuung bedeuten auch eine herausfordernde Lebenssituation für die Beteiligten © Sujetfoto Weichselbraun

Bereits seit vielen Jahren widmet sich das Bildungshaus Sodalitas in Tainach einem der brisantesten Themen in unserer Gesellschaft, dem Älterwerden und Angeboten für pflegende Angehörige. Ob es Vorträge zu diesem Thema, Validationskurse oder Angebote zum aktiven Altern in Bewegung sind – die Zielgruppe und die Nachfrage werden immer größer. „Diese Angebote werden auch immer stärker von den Angehörigen angenommen“, sagt Daniel Sturm, Referent im Bildungshaus.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.