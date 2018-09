Facebook

Volksschule St. Michael wird zum Bildungscampus ausgebaut © Markus Traussnig

Insgesamt vier Tagesordnungspunkte widmete der Gemeinderat der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg am Montag bei seiner Sitzung den Auftragsvergaben für das Bauvorhaben Bildungscampus St. Michael. Alles in allem wurden 1,61 Millionen Euro für die Auftragsvergaben an die Firmen (Baumeisterarbeiten 899.655 Euro, Lüftung und Installation 110.204 Euro, Heizung/Sanitär 295.838 Euro und Elektroinstallationen 307.425 Euro) einstimmig vergeben. Mit der Erweiterung des Bildungscampus soll der Raumbedarf für die nächsten Jahre gesichert werden. Der zweigeschoßige Zubau an der Nordseite der bestehenden Volksschule wird mit dem Altbestand verbunden und alles zusammen barrierefrei adaptiert. Auch schulische Tagesbetreuung und Musikschule sollen untergebracht werden. Als Gesamtkosten sind rund vier Millionen Euro veranschlagt.

