Völkermarkt Taxi rollte mit Fahrgast davon und stürzte in Waldstück

© Erich Varh

Montag gegen 3.15 Uhr brachte ein Klagenfurter Taxilenker einen 75-jährigen Fahrgast von Klagenfurt nach Hause in den Bezirk Völkermarkt. Am Ziel angekommen, wollte der Taxilenker seinem Fahrgast beim Aussteigen behilflich sein. Er stieg aus und ging zur Beifahrertüre. Plötzlich setzte sich das Taxi in Bewegung. Das Auto rollte samt Fahrgast die steil abfallende Hauszufahrt hinunter, querte die Gemeindestraße und stürzte in ein Waldstück. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum und blieb hängen.

Der Fahrgast wurde von Einsatzkräften der FF Peratschitzen und Eberndorf aus dem unwegsamen Gelände geborgen und von der Rettung Völkermarkt mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt gebracht.