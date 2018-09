Unfall nach einem Überholmanöver endete für einen Motorradfahrer aus Klagenfurt am Sonntagnachmittag tödlich. Der Mann geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Leitschiene.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Jürgen Fuchs

Am Sonntagnachmittag um 17.40 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Motorrad auf der Rosental Straße, B 85, von Gallizien kommend, in Richtung St. Margareten im Rosental. Am sogenannten Abteier Hügel, im Gemeindegebiet von Gallizien, Bezirk Völkermarkt, überholte er zwei vor ihm fahrende Pkw. Rund 200 Meter danach geriet er vor einer Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen eine Leitschiene.