Arbeitsunfall in Völkermarkt: Ein 32-Jähriger reinigte eine Arbeitsmaschine und geriet dabei in die Antriebskette. Er wurde verletzt und musste mit der Rettung ins Klinikum gebracht werden.

Am Sonntag gegen 4.20 Uhr war ein 32-jähriger Mann aus Völkermarkt in einer Firma in Völkermarkt mit dem Reinigen einer Maschine beschäftigt. Dabei öffnete er die Abdeckung der Maschine. Als er sich über die Maschine beugte, geriet er mit dem Körper in die laufende Antriebskette und erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades.