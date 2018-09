St. Andrä. Bienenlehrpfad in der Nähe des St. Andräer See. 5,5 Kilometer lang, zahlreiche Schautafeln. Ganzjährig begehbar.

Bleiburg. Bienenwelt Bründl. Imkerwerkstatt und Naturlehrpfad nur mehr am 22. und 29. September ab 16 Uhr.

St. Kanzian. Drauschifffahrt mit der MS Magdalena. Die nächsten Termine sind bereits ausgebucht. Infos über den Herbstfahrplan

unter www.drauschifffahrt.at.

St. Kanzian. Walderlebniswelt Klopeiner See. Noch bis 28. Oktober samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Info: www.walderlebniswelt.at.

Wolfsberg. Stadtwandertag am 23. September. Ab 8 Uhr, Kuss.