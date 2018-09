Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der verletzte Radfahrer wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Rehfeld

Am Freitag um 6.10 Uhr war ein 60-jähriger Mann aus Griffen mit seinem Fahrrad auf der Lippitzbacher Landesstraße (B 80a) im Ortsgebiet von Griffen in Fahrtrichtung Ruden unterwegs. Dabei wurde er von einer 29-jährigen Pkw-Lenkerin, vermutlich wegen des dichten Nebels, übersehen. Die Lenkerin fuhr dem Fahrrad hinten auf, dadurch kam der 60-Jährige zu Sturz und verletzte sich leicht. Nach Erstversorgung wurde er von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.