Im Geopark Karawanken kann man vor allem jetzt im Herbst wunderbare Wanderungen unternehmen. Es gibt Touren für Familien mit Kindern und sehr geübte Kletterer © Hermann Erber

Am Freitag liegt der grenzüberschreitende Geopark Karawanken gewissermaßen im Herzen Europas. Geschäftsführer Gerald Hartmann und sein Team laden nämlich zum European cooperation day 2018, der die Besucher zuerst in slowenische Mežica und am Nachmittag auf die Kärntner Petzen entführt.

Überall wird den Gästen, die aus ganz Österreich und Slowenien anreisen werden, ein spannendes Programm geboten. In Mežica kann man bei einer Bergwerkstour mit der Grubenbahn einen Blick ins Innere der wunderbaren Bergwelt werfen. In Kärnten macht eine kurze Panoramawanderung durch die herbstliche Natur Lust darauf, mehr davon zu erleben und auf eigene Faust wiederzukommen.

Aber auch drei Interreg-Projekte werden vorgestellt. In Mežica erfahren die Besucher bei der Präsentation von „EUfutur“ Wissenswertes über den Geopark und seine verschiedenen Angebote. In Kärnten werden die Projekte „NaKult“ und „Nature Games“ im Mittelpunkt stehen. „Dabei handelt es sich im Interreg-Projekte, die für drei Jahre anberaumt sind“, erklärt Hartmann und fügt hinzu: „Die Vorbereitungen haben bereits begonnen. In den kommenden drei Jahren werden wir dann immer wieder Meilensteine in der Praxis ausprobieren, um die Erfahrung der Besucher zu testen und uns darauf einzustellen.“