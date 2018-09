Facebook

Ein Mischlingsrüde hat das Mädchen angefallen (Sujetfoto) ©

Eine 33-jährige Frau führte den Hund ihres Bruders zum Gassigehen aus dem Haus. Mit dabei war die fünfjährige Tochter der Frau. Das Mädchen ging mit dem Mischlingsrüden in Richtung des Gartentores, als dieser sie aus ungeklärter Ursache ansprang und in den Kopf bzw. in die Stirn biss. Die Mutter des Mädchens konnte den Hund vom Kind ablenken und wieder im Haus verwahren. Das Mädchen wurde verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.