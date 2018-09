Diesjähriges Siegerbild für "Busfahren ist cool" von Johanna Trimborn von der Volksschule Kühnsdorf wurde am Dienstag an drei Linienbussen angebracht. Bis 22. September weitere Aktivitäten zur Mobilität.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnerin Johanna Trimborn (mit Bild in der Hand), Jessica Leppelt vom Mobilitätsbüro Südkärnten (Zweite hinten von links) und Christian Finger vom Klimabündnis Kärnten (rechts) © KK/MOBILITÄTSBÜRO

Die Preisverleihung für das Siegerbild beim Wettbewerb „Busfahren ist cool“ am Dienstag in der Volksschule Kühnsdorf war der Auftakt zur diesjährigen europäischen Mobilitätswoche. Die Gewinnerin Johanna Trimborn (auf dem Foto mit Bild in der Hand) wurde im Beisein der 4b-Klasse mit Lehrerin Miriam Sadnikar und Direktor Alois Pruntsch sowie Bürgermeister Gottfried Wedenig von Jessica Leppelt vom Mobilitätsbüro Südkärnten, Peter Plaimer vom Regionalverband und Christian Finger vom Klimabündnis Kärnten ausgezeichnet.