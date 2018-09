Kleine Zeitung +

17. Todesfall Erschütternd: Erneut Drogentote in Kärnten

Eine 44-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt wurde Montag am Abend tot in ihrer Wohnung gefunden. Ein Obduktion ergab, dass die Frau an einer Drogenvergiftung gestorben ist. Die Frau ist das bereits 17. Todesopfer auf Grund von Drogen in diesem Jahr.